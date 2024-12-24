Колишньому гравцю збірної України Анатолію Тимощуку вдалося зняти санкції, які були накладені на нього Українською асоціацією футболу (УАФ). Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) задовольнив апеляцію улюбленця фанів російського Зєніта, пише 24 Канал.

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Позиція Тимощука по війні в Україні

Текст апеляції Тимощука був опублікований на офіційному сайті CAS. Він надіслав його ще у березні 2022 року.

У листі Тимощук вперше прокоментував війну в Україні. Він жодним словом не засудив агресію Росії та закликав "обидві сторони" до переговорів. Ба більше, тренер Зєніта навіть погодився відмовитися від регалій заради миру.

"Я рішуче виступаю за мир на моїй землі, і єдине, про що я зараз можу думати – це те, щоб сторони сіли за стіл переговорів якомога швидше і знайшли консенсус для відновлення миру.

Якщо, на думку Комітету, моє усунення, виключення та позбавлення ліцензії якось допоможе досягти миру, я готовий відмовитися від цього сам. Але як професійний спортсмен і людина, для якої репутація футболу важлива, я ніколи не дозволю собі стати інструментом політичних маніпуляцій", – йдеться у тексті заяви Тимощука.

Тимощук хотів отримати вагоміші докази

Ексфутболіст Шахтаря зазначив, що його використали у політичних маніпуляціях. Тимощук вважає, що сумлінно грав у футбол, а тому не заслужив санкцій від УАФ.

"Протягом своєї кар'єри я працював в українських, європейських і російських клубах, і для мене головним критерієм було завжди чесно і сумлінно виконувати свої обов’язки перед уболівальниками, перед командою, перед клубом.

Це, як на мене, найголовніше, коли ми говоримо про репутацію футболу. Футбол, як і спорт загалом, не повинен ставати засобом політичних маніпуляцій. Для мене слова "репутація футболу" – це більше, ніж просто фраза з Кодексу УАФ, і якщо Комітет УАФ звинувачує мене в такому серйозному порушенні, я хотів би бачити вагоміші докази, ніж гнівні та образливі заяви окремих футболістів", – заявив Тимощук.

Довідка. УАФ своїм рішенням позбавила Тимощука всіх титулів, тренерської ліцензії та довічно вилучила з офіційного реєстру збірних.

Нагадаємо, що Тимощук втратив повагу футбольної спільноти України через відсутність позиції щодо агресії Росії. Він залишився працювати у країні-терористці та брав участь у пропагандистських акціях Зєніта на підтримку війни.

Зокрема Тимощук передав на аукціон футболку зі своїм автографом. Усі зібрані кошти (700 000 рублів – 24 Канал) передали у Курську область. Рідній Україні тренер Зєніта не допоміг ні словом, ні ділом.