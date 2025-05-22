После начала полномасштабной агрессии дочерям Анатолия Тимощука было по 12 лет. Они были очень напуганы враждебными действиями России в отношении Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на Чемпион.

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Тимощук перед детьми оправдывался за действия России

Тогда они спрашивали у отца, действительно ли он находится в России и поддерживает ли ее действия. В подтверждение они просили его произнести патриотический лозунг.

"Был такой момент, когда началось полномасштабное вторжение, то детям было 12 лет, и для них это было что-то страшное. И они спрашивали его тогда, по возможности: "А как так? А ты в России? Ты что, поддерживаешь Россию?" А он только это все отрицал. И я знаю, что у меня дети изобретательные, поэтому они его заставили подтверждать, доказывать им, поэтому они его просили, чтобы говорил "Слава Украине", или что-то такое. Знаете, что-то по-детски. Поэтому, на том и все завершилось", – рассказала Навроцкая.

Отметим, что Анатолий Тимощук и Надежда Навроцкая находились в браке с 2009 до 2016 года. Впоследствии в Санкт-Петербурге он женился на PR-художнице Анастасии Климовой. Во втором браке у него тоже две дочери.

В 2022 году бывший капитан сборной Украины остался работать в стране-агрессоре. Он никоим образом не осудил действия России.

За антиукраинскую деятельность Тимощука лишили всех званий и внесли в санкционный список. А недавно тренеру Зенита объявили подозрение в пособничестве государству-агрессору.