Предатель Украины Анатолий Тимощук продолжает позориться и работать на Россию. Экс-футболист сборной Украины в частности помогает российской армии.

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MEGOGO придумала остроумное прозвище Тимощуку

Перед началом ответного матча в рамках плей-офф Лиги наций Бельгия – Украина сервис MEGOGO продемонстрировал статистику об игроках сборной Украины, которые выходили на замену и забивали два мяча в составе национальной команды.

Для примера, в 2010 году в игре против Канады Артем Милевский и Анатолий Тимощук вышли на поле со скамейки запасных и забили по мячу. Однако Тимощука подписали как "Бомж номер 4". Отметим, что в сборной Украины предатель играл именно под 4 номером, пишет 24 канал.



Статистика от MEGOGO / Скриншот с трансляции

Напомним, что Тимощук не осудил российскую агрессию против Украины и продолжает ее замалчивать. У себя в соцсетях он лишь выставил сторис с призывом к миру. За это Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) лишил его всех званий и титулов в украинском футболе, однако впоследствии он это обжаловал.