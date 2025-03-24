Зрадник України Анатолій Тимощук продовжує ганьбитись і працювати на Росію. Ексфутболіст збірної України зокрема допомагає російській армії.

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MEGOGO придумала дотепне прізвисько Тимощуку

Перед початком матчу-відповіді в межах плей-оф Ліги націй Бельгія – Україна сервіс MEGOGO продемонстрував статистику про гравців збірної України, які виходили на заміну та забивали два м’ячі у складі національної команди.

Для прикладу, у 2010 році у грі проти Канади Артем Мілевський та Анатолій Тимощук вийшли на поле з лави запасних і забили по м’ячу. Однак Тимощука підписали як "Бомж номер 4". Зазначимо, що у збірній України зрадник грав саме під 4 номером, пише 24 канал.



Статистика від MEGOGO / Скриншот з трансляції

Нагадаємо, що Тимощук не засудив російську агресію проти України та продовжує її замовчувати. У себе в соцмережах він лише виставив сторіс з закликом до миру. За це Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) позбавив його всіх звань та титулів в українському футболі, однак згодом він це оскаржив.