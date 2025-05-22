Після початку повномасштабної агресії донькам Анатолія Тимощука було по 12 років. Вони були дуже налякані ворожими діями Росії стосовно України, пише 24 Канал з посиланням на Чемпіон.

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Тимощук перед дітьми виправдовувався за дії Росії

Тоді вони запитували в батька, чи справді він знаходиться в Росії та чи підтримує її діє. На підтвердження вони просили його вимовити патріотичне гасло.

"Був такий момент, коли почалося повномасштабне вторгнення, то дітям було 12 років, і для них це було щось страшне. І вони питали його тоді, за можливості: "А як так? А ти в Росії? Ти що, підтримуєш Росію?" А він лише то все заперечував. І я знаю, що в мене діти винахідливі, тому вони його змусили підтверджувати, доводити їм, тому вони його просили, щоб казав "Слава Україні", чи щось таке. Знаєте, щось по-дитячому. Тому, на тому і все завершилось", – розповіла Навроцька.

Зазначимо, що Анатолій Тимощук та Надія Навроцька перебували у шлюбі з 2009 до 2016 року. Згодом у Санкт-Петербурзі він одружився з PR-художницею Анастасією Клімовою. У другому шлюбі в нього теж дві доньки.

У 2022 році колишній капітан збірної України залишився працювати в країні-агресорці. Він жодним чином не засудив дії Росії.

За антиукраїнську діяльність Тимощука позбавили усіх звань та внесли до санкційного списку. А нещодавно тренеру Зєніта оголосили підозру у пособництві державі-агресору.