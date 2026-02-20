В боях против российских оккупантов погиб украинский спортсмен и тренер Дмитрий Русецкий. Об этом сообщила Ольга Павленко, президент Федерации кикбоксинга Украины.

Что известно о Дмитрии Русецком?

В гражданской жизни Русецкий занимался единоборствами на профессиональном уровне. Он был многократным чемпионом Украины и победителем Кубков мира, что принесло ему звание мастера спорта международного класса по кикбоксингу WAKO.

Военный погиб 15 февраля во время выполнения боевого задания вблизи села Писаревка Сумской области.

Невероятно талантливый спортсмен, наставник и тренер, который посвятил свою жизнь развитию молодежи и воспитанию настоящих чемпионов. Дмитрий был не только сильным бойцом на ринге, но и мужественным Защитником Украины. Его сила духа, преданность делу и любовь к Родине навсегда останутся в нашей памяти,

– написала Ольга Павленко.

Кого из украинских спортсменов убила Россия?

Количество украинских спортсменов, которые отдали жизнь за Родину, трудно определить, и среди них можно найти: