Многократный чемпион Украины Павел Ищенко погиб во время выполнения боевого задания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Федерацию сильнейших атлетов Украины и перетягивания каната UFSA.

Читайте также Был бойцом спецподразделения КОРД: на войне погиб регбист Николай Гетманов

Что известно о защитнике Украины Павле Ищенко?

Павел Ищенко родился в селе Красноселка, что на Кировоградщине. С детства занимался силовыми видами спорта.

Спортивную карьеру начал с выступлений в пауэрлифтинге. Павел был многократным чемпионом Украины, чемпионом Европы и мира.

Выступал в соревнованиях по богатырскому многоборью, где представлял Гостомель. Уже во время полномасштабной войны четыре раза становился чемпионом Украины: в 2022, 2023, 2024, 2025 годах. Активную соревновательную карьеру совмещал с тренерской деятельностью.

Большая трагедия в богатырском сообществе. Во время выполнения боевого задания, в бою с оккупантами погиб четырехкратный чемпион Украины по богатырскому многоборью, рекордсмен Украины, защитник Украины Павел Ищенко. Искренние соболезнования семье и близким,

– говорится в сообщении Федерации сильнейших атлетов Украины.

Погиб стронгмен Павел Ищенко / фото UFSA

Редакция 24 Канала искренне соболезнует близким и родным погибшего защитника Украины. Вечная память Павлу Ищенко.

Потери украинского спорта на войне с Россией