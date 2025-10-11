Многократный чемпион Украины Павел Ищенко погиб во время выполнения боевого задания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Федерацию сильнейших атлетов Украины и перетягивания каната UFSA.
Читайте также Был бойцом спецподразделения КОРД: на войне погиб регбист Николай Гетманов
Что известно о защитнике Украины Павле Ищенко?
Павел Ищенко родился в селе Красноселка, что на Кировоградщине. С детства занимался силовыми видами спорта.
Спортивную карьеру начал с выступлений в пауэрлифтинге. Павел был многократным чемпионом Украины, чемпионом Европы и мира.
Выступал в соревнованиях по богатырскому многоборью, где представлял Гостомель. Уже во время полномасштабной войны четыре раза становился чемпионом Украины: в 2022, 2023, 2024, 2025 годах. Активную соревновательную карьеру совмещал с тренерской деятельностью.
Большая трагедия в богатырском сообществе. Во время выполнения боевого задания, в бою с оккупантами погиб четырехкратный чемпион Украины по богатырскому многоборью, рекордсмен Украины, защитник Украины Павел Ищенко. Искренние соболезнования семье и близким,
– говорится в сообщении Федерации сильнейших атлетов Украины.
Погиб стронгмен Павел Ищенко / фото UFSA
Редакция 24 Канала искренне соболезнует близким и родным погибшего защитника Украины. Вечная память Павлу Ищенко.
Потери украинского спорта на войне с Россией
- С начала полномасштабного вторжения России погибло около 600 украинских спортсменов и тренеров. К сожалению, это число увеличивается из-за агрессии страны-террористки.
- Ранее на войне с Россией погибли чемпион Украины и Европы по пауэрлифтингу Андрей Мазанович, стронгмены Сергей Неустроев, Василий Павельев и Андрей Дмитриев.
- Спортивный комитет Украины основал проект "Ангелы спорта", который посвящен памяти украинских спортсменов и тренеров, погибших в результате российской агрессии.