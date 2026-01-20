К сожалению, не все атлеты возвращаются домой живыми. Об очередной спортивной потере в рядах ВСУ сообщает Федерация гандбола Украины.

По теме Умерла одна из самых титулованных гандболисток Украины Лидия Шевченко

Что известно о Виталии Масла?

13 января погиб опытный гандболист Виталий Масло. Парень с детства занимался этим видом спорта, в том числе в ДЮСШ №17 города Киева.

Именно там он решил позже работать и готовить новое поколение гандболистов. Масло занимался развитием детского и студенческого гандбола в столице Украины.

Виталий был инициатором создания ДЮСШ "Борщаговец". Там он занимался организационными вопросами, а также тренировал детей и выступал за ветеранские команды.

Как умер гандболист?

С началом полномасштабного вторжения россиян Масло присоединился в ряды ВСУ. Гандболист получил ранения, но позже выздоровел и вернулся на фронт к собратьям.

К сожалению, в декабре 2025-го во время выполнения боевого задания Виталий получил тяжелые ранения после обстрела. Врачи долгое время боролись за его жизнь, но спасти 51-летнего спортсмена не удалось.

19 января в Киеве попрощались с гандболистом. Ранее гандбольный клуб Мотор сообщал о смерти известного гандболиста Михаила Цапа, который также служил в ВСУ.

К счастью, защитники Украины продолжают уничтожать врага, который вторгся на нашу землю. Год назад воины ВСУ ликвидировали российского гандболиста из Перми.