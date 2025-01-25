Российский гандболист Илья Кожевников пополнил статистику Генерального штаба ВСУ. Оккупанту из Перми было 28 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ.

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Получил от ВСУ бесплатный билет на концерт Кобзона

Илья Кожевников был вратарем гандбольных команд Медведи-ДИПУ и Пермские медведи-Академия. Последний раз он выходил на площадку в сезоне 2015/16.

Что именно побудило бывшего гандболиста подписать контракт с захватнической армией – не сообщается. Известно, что Кожевникова ликвидировали через месяц после вступления в российскую армию.

21 декабря оккупант перестал выходить на связь. Пропагандистские СМИ сообщают, что, вероятно, он погиб в результате артиллерийского обстрела.

Также россияне умалчивают информацию, где именно ликвидировали Кожевникова, и в каком подразделении он служил. Церемония прощания с "нейтральным" спортсменом состоялась 24 января.