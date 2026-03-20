В Запорожье задержали игрока местной гандбольной команды по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Смотрите также Суд отменил домашний арест для футболиста, который избил военного ТЦК

Что известно о действиях гандболиста?

Гандболист, действуя по заданию Федеральной службы безопасности Российской Федерации, поджег автомобили Сил обороны на территории СТО, где военные внедорожники проходили ремонт после выполнения боевых задач.

Сейчас спортсмену объявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

Воспрепятствование деятельности ВСУ в особый период (по предварительному сговору). Умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Пока не известно имя задержанного.

Что известно о гандболе в Украине?

Высшим дивизионом мужского гандбола является Украинская Суперлига, где выступают около восьми клубов. Женский аналог – Женская Суперлига, где последние годы доминируют львовские команды.

По данным Википедии, среди ключевых мужских клубов:

ЗТР Запорожье – многократный чемпион Суперлиги и призер европейских кубков;

"Донбасс" Донецкая область – команда с опытом и трофейной историей;

ЦСКА Киев – традиционный клуб из столичных соревнований.

Среди женских клубов наиболее известные: