У Запоріжжі затримали гравця місцевої гандбольної команди за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Дивіться також Суд скасував домашній арешт для футболіста, який побив військового ТЦК

Що відомо про дії гандболіста?

Гандболіст, діючи за завданням Федеральної служби безпеки Російської Федерації, підпалив автомобілі Сил оборони на території СТО, де військові позашляховики проходили ремонт після виконання бойових завдань.

Наразі спортсмену оголошено підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

Перешкоджання діяльності ЗСУ в особливий період (за попередньою змовою). Умисне знищення або пошкодження майна.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років.

Наразі не відомо ім'я затриманого.

Що відомо про гандбол в Україні?

Найвищим дивізіоном чоловічого гандболу є Українська Суперліга, де виступають близько восьми клубів. Жіночий аналог – Жіноча Суперліга, де останні роки домінують львівські команди.

За даними Вікіпедії, серед ключових чоловічих клубів:

ЗТР Запоріжжя – багаторазовий чемпіон Суперліги та призер європейських кубків;

"Донбас" Донецька область – команда з досвідом і трофейною історією;

ЦСКА Київ – традиційний клуб зі столичних змагань.

Серед жіночих клубів найбільш відомі: