У цьому матеріалі ми розглянемо, які спортсмени стали на захист України, а хто обрав протилежну позицію та зрадив її. Про спортсменів та їхні історії розповість 24 канал.

Хто зі спортсменів вступив у лави ЗСУ?

Сергій Стаховський

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до лав ЗСУ приєдналося багато відомих українців, серед яких і відомий тенісист та експерша ракетка України.

На момент початку війни він перебував у Дубаї разом із родиною – дітьми та тепер уже колишньою дружиною, яка є етнічною росіянкою.

У ніч із 26 на 27 лютого 2022 року я перетнув кордон Малий Березний… повернувся, щоб разом з усіма відстоювати свободу України. Це був усвідомлений крок у невідомість. Три роки наша країна бореться за своє існування, три роки москалі тероризують усю територію нашої держави. Всім, хто служить у Силах Оборони України, подяка і уклін, пишаюся бути частиною цих величних людей. Всім полеглим вічна слава і честь,

– написав Стаховський.

Український тенісист спершу приєднався до територіальної оборони Києва, потім служив у мінометному взводі 4-ї окремої бригади швидкого реагування Нацгвардії, а згодом увійшов до спецпідрозділу СБУ "Альфа".

Анастасія Меркушина

Відома українська біатлоністка на початку повномасштабного вторгнення виконувала обов'язки у Державній прикордонній службі, про це повідомляв сайт ДПСУ.

На світових теренах на мою честь неодноразово підіймався прапор України. Настав час захищати його та змінити біатлонну гвинтівку на автомат. Зараз увесь світ розфарбований у жовто-блакитні кольори. Наш прапор став символом свободи та незалежності. Україна тепер є кордоном між миром та війною. А я з гордістю ношу звання старшого лейтенанта Державної прикордонної служби України. Слава Україні,

– сказала Меркушина.

Владислав Велетень

Український футболіст, півзахисник Полісся та колишній гравець Колоса, на початку повномасштабного вторгнення Росії добровільно вступив до ЗСУ і прослужив близько 8 місяців, з яких 2 провів на передовій.

У перші дні вступив до територіальної оборони Києва, а згодом брав участь у бойових операціях, зокрема на Донеччині.

Після півтора року служби він демобілізувався в серпні 2023 року і відновив активну футбольну кар'єру.

Владислав Ващук

Відомий футболіст разом із сином і донькою перебував у Гостомелі на початку повномасштабного вторгнення. Він провів 15 днів у підвалі, рятуючись від обстрілів окупантів.

10 березня 2022 року Владислав Ващук разом із сусідами вирушили з Гостомеля через "гуманітарний коридор", і подолання 30-кілометрового шляху до Білгородки зайняло цілий день.

Перше бойове завдання Ващука відбулося в Куп'янському районі, а наразі він служить у медичній роті наступальної бригади "Буревій".

Володимир Сегеда

Чотири роки тому уродженець Луганська, воротар юнацької команди Шахтаря Володимир Сегеда призупинив футбольну кар'єру, щоб стати на захист України.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії його та партнерів з академії евакуювали до Хорватії, проте Володимир свідомо вирішив повернутися на Батьківщину та приєднатися до лав ЗСУ.

Хто зі спортсменів зрадив Україну?

Анатолій Тимощук

На початку повномасштабного вторгнення 2022 року Тимощук працював помічником тренера російського Зеніта та не залишив Росію.

Станом на 6 березня 2022 року він повідомив лише про неможливість виплачувати аліменти через санкції.

11 березня УАФ позбавила його тренерської ліцензії, державних нагород і футбольних титулів, а 30 березня Луцька міська рада – звання "Почесний громадянин міста".

Від 6 січня 2023 року офіційно включений до санкційного списку України, наказом президента Володимира Зеленського.

У травні 2025 року проти нього було висунуто підозру у сприянні державі-агресору.

Анатолій Тимощук/ Фото РосЗМІ

Дмитро Іванісеня

Футболіст, який мав шанс потрапити до складу збірної України – Андрій Шевченко навіть викликав його на матчі та випускав на заміну. 14 листопада 2019 року він дебютував у складі національної збірної України в товариському матчі проти Естонії. Показавши стабільну гру, він одного дня обрав кар'єру в Росії замість продовження виступів за національну команду.

У 2021 році Іванісеня перейшов до російського клубу Крила Совєтов. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він не залишив країну. 29 червня 2022 року він уперше після початку війни зіграв у складі Крил Совєтов у товариському матчі проти Рубіна.

У червні 2024 року Іванісеня отримав російське громадянство.

У лютому 2026 року перейшов до Уралу.

Дмитро Іванісеня/ Фото РосЗМІ

Іван Ордець

Популярний український телеведучий Андрій Бєдняков розповів ютуб-каналу "Бомбардир", що після початку повномасштабного вторгнення Росії до України Ордець зателефонував йому, але після цього так і не залишив РФ.

Ракицький був одним з перших, хто його набрав, коли він перебував на Мальдівах. У Росії на той час працювали троє людей: його набрав Воронін, Ракицький та Ордець.

Рак мені одразу сказав: "Андрюха, я розриваю все. Як ти, що там?". Рак ще більше слів казав, але їх не можна… І Ворона мені теж сказав: "Андрюха, я розриваю все, я тікаю. Це неможливо". І насправді Ордець те саме казав, але з Ордецем вийшла якась інша ситуація,

– сказав Бєдняков.

Після 24 лютого Іван Ордець мовчав про напад Росії на Україну. Колишній захисник донецького Шахтаря та збірної України відвідав вечірку на честь завершення сезону в Росії, де виступав за московське Динамо. У той час, як російські війська знищували його рідне місто Волноваху.

Іван Ордець/ Фото РосЗМІ

За більш ніж три місяці він так і не висловив публічно свою позицію щодо повномасштабної війни Росії проти України.

В соціальних мережах Іван опублікував лише два дописи ще наприкінці лютого: один із них – нібито "усім серцем з Україною", другий – про трагедію у Волновасі, не вказавши винних у смерті та стражданнях його рідного міста.

Лише на п'ятий місяць війни він залишив клуб і перейшов до німецького чемпіонату.