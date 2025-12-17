Российского друга Тимощука унизили в Европе: забрали на допрос, а потом еще и оштрафовали

Сергея Семака вместе с женой Анной задержала полиция в Мюнхене. Инцидент с участием российского тренера Зенита произошел в аэропорту.

Жена специалиста поделилась деталями задержания. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на телеграмм-канал Анны Семак.

Что известно о задержании Семака?

Жена тренера рассказала, что причиной задержания стало нарушение правил, запрещающих вывоз в Россию товаров приобретенных в ЕС стоимость которых превышает 300 евро за единицу.

По словам Семак, после проверки работники аэропорта вызвали полицию. Впоследствии правоохранительные органы провели допрос и оформили документы, из-за чего они не смогли попасть на рейс и потеряли билеты.

Не знаю, сколько времени нас продержали, заставив заплатить значительный штраф за пару ботинок, очки и платок, заставив выложить и оставить в ЕС все купленные вещи (их мы передали приятелю, который приехал на помощь и живет в Германии). По новым законам, граждане России не имеют права вывозить из Европы в Россию купленные вещи, превышающие сумму 300 евро за товарную единицу,

– написала Семак.

Жена российского тренера также отметила, что никому не было дела до того, что они опоздали на рейс. По ее словам, чтобы попасть на следующий самолет пришлось выложить немалые средства за билеты.

"Выдохнув, как только самолет оторвался от земли, мы попрощались с Германией и Мюнхеном навсегда", – добавила жена Семака.

