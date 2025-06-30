Какой-то дядя дал воды: Кривцов рассказал смешную историю, как Агуэро напоил сына

Легенда Шахтера Сергей Кривцов в конце карьеры играл в одной команде с Лионелем Месси. Защитник вспомнил забавную историю, которая случилась на первой тренировке аргентинца.

Летом 2023 года Лионель Месси стал игроком американского Интер Майами, в котором уже выступал украинец Сергей Кривцов. На первую тренировку аргентинца экс-защитник Шахтера взял своего маленького сына, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Дениса Бойко.

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Сын Кривцова не узнал Агуэро

На презентацию звездного Месси собралось большое количество представителей медиа и знаменитостей. Среди них был экс-партнер Лео по сборной Аргентины Серхио Агуэро.

Сын Кривцова не слишком переживал из-за такой звездной компанией и свободно чувствовал себя. В один из моментов защитник Интер Майами увидел своего малыша на центре поля. Он подошел к нему и предложил выпить воды.

Парень непринужденно ответил, что его уже напоил "какой-то дядя в белом". Удивлению Кривцова не было предела, когда он увидел, что это был Агуэро.

Справка. Серхио Агуэро известен по выступлениям в Манчестер Сити, Атлетико и Индепендьенте. В 2021 году аргентинец подписал контракт с Барселоной. Однако сыграл лишь 4 матча и вынужден был досрочно завершить карьеру из-за проблем с сердцем.

Ранее Сергей Кривцов рассказал интересную историю, как в Интер Майами ждали приезда Лионеля Месси и каким он запомнил аргентинца.