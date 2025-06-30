Влітку 2023 року Ліонель Мессі став гравцем американського Інтер Маямі, в якому вже виступав українець Сергій Кривцов. На перше тренування аргентинця ексзахисник Шахтаря взяв свого маленького сина, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Дениса Бойка.

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Син Кривцова не впізнав Агуеро

На презентацію зіркового Мессі зібралася велика кількість представників медіа та знаменитостей. Серед них був експартнер Лео по збірній Аргентини Серхіо Агуеро.

Син Кривцова не надто переймався такою зірковою компанією та вільно почувався. В один з моментів захисник Інтер Маямі побачив свого малюка на центрі поля. Він підійшов до нього та запропонував йому випити води.

Хлопець невимушено відповів, що його вже напоїв "якийсь дядько у білому". Здивуванню Кривцова не було меж, коли він побачив, що це був Агуеро.

Довідка. Серхіо Агуеро відомий за виступами в Манчестер Сіті, Атлетіко та Індепендьєнте. У 2021 році аргентинець підписав контракт з Барселоною. Проте зіграв лише 4 матчі та змушений був достроково завершити кар'єру через проблеми із серцем.

Раніше Сергій Кривцов розповів цікаву історію, як в Інтер Маямі чекали на приїзд Ліонеля Мессі та яким він запам'ятав аргентинця.