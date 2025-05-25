Рома не вышла в Лигу чемпионов несмотря на триумф над Торино: будет ли Довбик в еврокубках

Чемпионат Италии 2024-2025 подошел к завершению. Среди главных интриг последнего тура было определение обладателя четвертой путевки в Лигу чемпионов от Серии А.

Торино – Рома 0:2

Голы: Паредес, 18 (пен), Салемакерс, 53.

В чемпионате Италии завершился сезон Серии А 2024-2025. В последнем туре чемпионство гарантировал себе Наполи, который на один балл опередил Интер, сообщает 24 Канал.

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Справились без Довбика

Также была живая интрига в борьбе за четвертое место, которое дает право на выход в Лигу чемпионов. На него претендовали Ювентус, а также римские Рома и Лацио.

Фаворитом считались туринцы, которые имели гандикап в 1 и 2 балла соответственно. Впрочем "бьянконери" играли на выезде с Венецией, которая боролась за выживание в Серии А. Лацио также играл против борца за спасение Лечче, а вот Рома билась с немотивированным Торино.

Украинец Артем Довбик во втором матче подряд остался на скамейке запасных Ромы, ведь имел повреждение. В атаке римлян появились Суле и Шомуродов. Впрочем, голы в ворота туринцев забивали полузащитники.

В первом тайме Паредес реализовал пенальти, а после перерыва Торино добил Салемакерс. Довбик так и не вышел на поле, а Роме надо было ожидать осечки от Ювентуса.

Венеция – Ювентус 2:3

Голы: Фила, 2, Хапс, 55 – Йылдиз, 25, Коло Муани, 31, Локателли, 73 (пен).

Подопечные Тудора пропустили от аутсайдера уже на второй минуте, но довольно быстро забили два в ответ благодаря Йилдизу и Коло Муани. Юве необходимо было удержать победный счет до конца.

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Впрочем, Венеция видела надежду на спасение и понеслась вперед после перерыва. Уже на 55 минуте хозяева воспользовались провалом в защите Ювентуса и сравняли счет.

Венеции надо было забивать еще для выживания, поэтому команда неслась вперед создавать моменты. Но Юве удалось подловить защитника соперника на ошибке. Гонсалеса сбили на входе в штрафную и Локателли уверенно реализовал пенальти.

Подопечные Ди Франческо на автомате продолжили искать пути к воротам Юве, но восстановить хотя бы паритет у них не получилось. Таким образом Ювентус гарантировал себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Неудача Коваленко

В свою очередь Рома с Артемом Довбиком будет играть в Лиге Европы вместе с Болоньей, которая выиграла Кубок Италии. А в Лигу конференций отправится Фиорентина, которая сумела воспользоваться неожиданным поражением Лацио от Лечче.

Это уже четвертый подряд заход "фиалок" в этот еврокубок. Что же касается зоны вылета, то кроме Монцы и Венеции в Серию В отправится Эмполи, за который выступает Виктор Коваленко.