Чемпион мира по самбо напал на легенду бокса: шокирующие подробности конфликта

В Казахстане произошел громкий инцидент с участием олимпийского чемпиона по боксу Серика Сапиева. Конфликт с его заместителем в управлении спорта перерос в драку и получил широкий резонанс.

Нападающим оказался титулованный борец с мировым опытом Даурен Есимханов. Конфликт между известными в прошлом спортсменами, а ныне чиновниками, возник из-за рабочих вопросов, передает Central media 24/7.

Что произошло?

В Карагандинской области Казахстана возникла физическая схватка между главой регионального департамента спорта, олимпийским чемпионом по боксу Сериком Сапиевым, и его заместителем Дауреном Есимхановым.

Инцидент произошел 21 января 2026 года в спортивном комплексе Караганды, после чего полиция возбудила уголовное дело по факту побоев.

Кто такой нападающий?

По данным казахских медиа, Даурен Есимханов – заместитель Сапиева – не только чиновник, но и титулованный спортсмен.

Он имеет медали чемпионатов мира и Азии по самбо и боевому самбо, а также получал призовые места на турнирах мирового уровня.

Кроме того, участвовал и боролся за награды в соревнованиях по джиу-джитсу.

Реакция и официальные комментарии

Сапиев, который нынче возглавляет Департамент физической культуры и спорта Карагандинской области, подтвердил инцидент и объяснил, что конфликт возник в рабочем контексте, передает sport.orda.kz.

Представители местной администрации призвали не делать преждевременных выводов, но отметили: виновник должен отвечать за свои действия.

Предыстория инцидента