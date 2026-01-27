Нападающим оказался титулованный борец с мировым опытом Даурен Есимханов. Конфликт между известными в прошлом спортсменами, а ныне чиновниками, возник из-за рабочих вопросов, передает Central media 24/7.
Смотрите также Польский гандболист "завалил" бывшего соперника Кличко одним ударом
Что произошло?
В Карагандинской области Казахстана возникла физическая схватка между главой регионального департамента спорта, олимпийским чемпионом по боксу Сериком Сапиевым, и его заместителем Дауреном Есимхановым.
Инцидент произошел 21 января 2026 года в спортивном комплексе Караганды, после чего полиция возбудила уголовное дело по факту побоев.
Кто такой нападающий?
По данным казахских медиа, Даурен Есимханов – заместитель Сапиева – не только чиновник, но и титулованный спортсмен.
Он имеет медали чемпионатов мира и Азии по самбо и боевому самбо, а также получал призовые места на турнирах мирового уровня.
Кроме того, участвовал и боролся за награды в соревнованиях по джиу-джитсу.
Реакция и официальные комментарии
Сапиев, который нынче возглавляет Департамент физической культуры и спорта Карагандинской области, подтвердил инцидент и объяснил, что конфликт возник в рабочем контексте, передает sport.orda.kz.
Представители местной администрации призвали не делать преждевременных выводов, но отметили: виновник должен отвечать за свои действия.
Предыстория инцидента
- Это уже не первая спорная ситуация с участием Есимханова: в июле 2025 года ему проводили разъяснительную беседу из-за нарушения этических норм госслужбы.
- Сам Сапиев известен как олимпийский чемпион по боксу 2012 года и многократный призер международных турниров.
- На Играх в Лондоне его признали лучшим боксером Олимпиады.
- После завершения спортивной карьеры он перешел на государственную службу в сфере спорта.