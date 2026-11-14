Украина во второй раз уступила Северной Ирландии в Лиге наций

Сборная Украины в матче против северных ирландцев уже не могла позволить себе ошибку: любая потеря очков означала, что команда не сможет перейти в Лигу А, а также пролетит мимо второй корзины жеребьевки отбора на Евро-2028.

Андреа Мальдера, как обычно, не постеснялся перепутать всех в схеме, а также сразу выпустил на поле новичка сборной Алексея Кащука. Пару нападающих составили Даниил Сикан и Роман Яремчук, пишет 24 Канал.

Северная Ирландия – Украина 1:0

Гол: Девлин, 68

Первый тайм матча в Белфасте напоминал игру в Трнаве: украинцы снова имели существенное преимущество по владению мячом, а Северная Ирландия выжидала ошибок и неожиданных моментов.

На 23-й минуте Донли воспользовался рикошетом от партнера и направил мяч в сетку мимо Трубина, который реагировал на предыдущий удар и уже не мог защитить ворота. К счастью, судейская бригада после просмотра видеоповтора отменила гол из-за офсайда.

Почти сразу же ирландцы создали еще один прекрасный шанс отличиться, но здесь уже блестяще сыграл Трубин, который дважды не дал пробить себя с очень близкого расстояния.

Дебют мечты мог бы состояться у Кащука. Сикан классно оттянул на себя защитников, вырезал пас на ход Алексею, который практически выбегал один на один с голкипером Чарльзом. Но обойти вратаря 7-й номер не смог.

Во втором тайме несколько раз Украину спасал Анатолий Трубин. Но даже он не смог ничего поделать на 68-й минуте, когда Северная Ирландия блестяще разыграла угловой и вывела Девлина на позицию для удара. Удар Терри, надо признать, был феноменальным – Трубин лишь провожал мяч взглядом.

Гол Девлина, Северная Ирландия – Украина 1:0, смотрите видео от Megogo:

Спасти нашу сборную от поражения мог Сикан, но с его сильным ударом справился голкипер ирландцев.

1:0 в итоге в пользу ирландцев – третье поражение Украины в Лиге наций, которое окончательно лишает нас шансов на повышение в классе. С Грузией теперь придется бороться за то, чтобы не попасть в стыковые матчи за выживание.