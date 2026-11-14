Україна вдруге програла Північній Ірландії в Лізі націй

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Андреа Мальдера вже звично не цурався плутати усіх зі схемою, а також одразу дав дебютувати новачку збірної Олексію Кащуку. Пару форвардів склали Данило Сікан і Роман Яремчук, пише 24 Канал.

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Північна Ірландія – Україна 1:0

Гол: Девлін, 68

Перший тайм матчу у Белфасті нагадував гру у Трнаві: українці знову мали суттєву перевагу за володінням м'ячем, а Північна Ірландія вичікувала помилок та несподіваних шансів.

На 23-ій хвилині Донлі скористався рикошетом від партнера і спрямував м'яча у сітку повз Трубіна, який реагував на попередній удар і не вже не міг захищати ворота. На щастя, бригада арбітрів після перегляду відеоповтору скасувала взяття воріт через офсайд.

Майже одразу ірландці створили ще одну чудову нагоду відзначитися, але тут вже блискуче діяв Трубін, який не дав пробити себе з дуже близької відстані двічі.

Дебют мрії міг би бути у Кащука. Сікан класно відтягнув на себе захисит, вирізав пас на хід Олексію, який практично вибігав сам на сам з голкіпером Чарльзом. Але обіграти воротаря 7-ий номер не зміг.

У другому таймі кілька разів Україну рятував Анатолій Трубін. Але навіть він не міг нічого зробити на 68-ій хвилині, коли Північна Ірландія блискуче розіграла кутовий і вивела Девліна на позицію для удару. Пробив Террі, варто визнати, феноменально – Трубін лише проводжав м'яч поглядом.

Гол Девліна, Північна Ірландія – Україна 1:0, дивіться відео від Megogo:

Врятувати нашу збірну від поразки міг Сікан, але з його сильним ударом впорався голкіпер ірландців.

1:0 у підсумку на користь ірландців – третя поразка України у Лізі націй, яка остаточно позбавляє нас варіантів підвищення в класі. З Грузією тепер доведеться боротися за те, щоб не потрапити в стики за виживання.