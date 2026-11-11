Северная Ирландия – Украина: во сколько начнется матч

В субботу, 14 ноября, сборная Украины сыграет против Северной Ирландии. Матч между национальными командами состоится в рамках 5-го тура Лиги наций УЕФА.

Начало матча Северная Ирландия – Украина запланировано на 21:45 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

Когда смотреть матч Северная Ирландия – Украина

Игра состоится в Белфасте на стадионе "Виндзор Парк", который вмещает 18 500 зрителей. Это крупнейший стадион Северной Ирландии, который является домашней ареной клуба Линфилд и национальной сборной Северной Ирландии по футболу.

В Украине следить за игрой сборной Украины можно будет на медиасервисе MEGOGO, который является официальным транслятором матчей Лиги наций и покажет встречу в прямом эфире.

Напомним, что в октябре Украина серьезно осложнила себе ситуацию в турнирной таблице. После победы над Венгрией и ничьей с Грузией (0:0) подопечные Андреа Мальдеры уступили Северной Ирландии (3:0) и венграм (2:1).

Таким образом, "сине-желтые" занимают третье место в своей группе, а потенциальный провал в следующем матче поставит крест на шансах команды выйти в Лигу А. В худшем случае команде придется бороться за сохранение места в дивизионе B.

В свою очередь, неудача в Лиге наций может негативно сказаться на шансах Украины попасть на Евро-2028, поскольку во время жеребьевки отборочного турнира сборная окажется в более слабом посеве.