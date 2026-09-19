Местная Севилья принимала действующего чемпиона Ла Лиги Барселону. Матч обещал быть напряженным, ведь между собой встретились команды из лидирующей группы, сообщает 24 Канал.

Как Барселона уничтожает соперников

"Нервьоненсе" неожиданно выиграли целых 4 из шести стартовых матчей Ла Лиги. Это позволило подопечным Луиса Гарсии оказаться на пятом месте, уступая Атлетико лишь по разнице мячей.

В свою очередь, Барселона полностью оправдывает статус чемпиона и главного фаворита нового сезона. Подопечные Флика победили во всех шести матчах Ла Лиги.

При этом каталонцы демонстрируют сумасшедшую результативность – целых 28 мячей, то есть почти пять голов за матч. Главной ударной силой "блаугранас" является дуэт Рафинья – Ямаль.

Севилья – Барселона 1:3

Голы: Фофана, 19 – Рафинья, 22, 52, 69.

Также хорошо вписались в атаку команды Гордон и Адееми. Собственно, на матч с Севильей немцу пришлось остаться на скамейке запасных, тогда как с первых минут вышел Фермин Лопес.

Матч начался неудачно для каталонцев. В середине первого тайма Андраде навесил в центр, и Фофана головой поразил ворота Ливаковича. Однако Барселона быстро восстановила равновесие.

Кристенсен выпустил Рафинью в штрафную площадку хозяев, вот он обвел защитника и поразил дальний угол ворот Севильи. А уже во втором тайме бразилец принес Барселоне победу, оформив хет-трик.

Сначала Рафинья замкнул навес от Ямаля. А затем Ламин вывел бразильца один на один с вратарем, и вот он оказался безжалостен. Таким образом, "блаугранас" одерживают седьмую подряд победу в Ла Лиге и сохраняют за собой первое место.

Отметим, что в этом сезоне бразилец забил уже 14 голов в восьми матчах. К слову, Рафинья не попал в топ-30 номинантов на "Золотой мяч".

Обзор матча Севилья – Барселона: смотреть видео на Megogo