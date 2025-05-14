Чемпионка Паралимпиады-2020 оказалась зрячей: какое наказание она получила

Победительница Паралимпиады-2020 в Токио Шахана Гаджиева оказалась полностью зрячей во время медицинского осмотра. За это к ней применили строгое наказание.

Две представительницы Азербайджана не прошли медицинскую классификацию на чемпионат мира по парадзюдо для слабовидящих спортсменов в Астане. Турнир состоится с 13 по 15 мая.

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Скандальная ситуация с паралимпийской чемпионкой

Победительница Паралимпиады в Токио Шахана Гаджиева оказалась полностью зрячей, за что ее пожизненно отстранили от соревнований по парадзюдо, пишет 24 канал со ссылкой на Prosport.

Эльнара Низамли, которая ранее проходила классификацию как абсолютно слепая спортсменка, имеет зрение. Поэтому она будет соревноваться не в категории J1, а в J2, то есть частичное нарушение зрения.

Отметим, что Шахана Гаджиева также является чемпионкой Европы, серебряным и бронзовым призером чемпионата мира.