"Нейтральных" россиян не желают видеть на международных турнирах в Европе. Хороший пример, как отцепить спортсменов из страны-агрессора, продемонстрировала Польша, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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"Адские" санкции для российских гребцов

Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин в интервью пропагандистам пожаловался на "произвол" организаторов. По его словам, россиянам нужно было подписать декларацию об осуждении агрессии против Украины. Кроме того, "нейтралы" должны были отказаться от поддержки государственной политики России и Беларуси. На такие "невыносимые" прихоти организаторов Евро-2025 россияне не могли согласиться.

На данный момент мы в Крушвице не сможем выступить. Польская ассоциация гребли как организатор соревнований выставила дополнительные условия, на которые мы пойти не можем,

– отметил Свирин.

Отметим, что юниорский чемпионат Европы по гребле U-19 состоится в польском Крушвице. Соревнования продлятся 24 и 25 мая.

Напомним, что Россия нанесла огромный ущерб украинскому спорту, в том числе гребле. В результате ракетных ударов террористов были уничтожены гребные базы в Винницкой области, Одесской, Днепропетровской области.