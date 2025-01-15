Военнослужащая Национальной гвардии Украины Лариса Жалинская сразу по приезду в Москву дала комментарий пропагандистским СМИ. Свой поступок она назвала не бегством, а "возвращением на историческую родину", пишет 24 Канал.

Читайте также Тотальная русофобия: скандального экс-чемпиона UFC сняли с американского самолета

Наказание для предательницы Украины

Президент Федерации академической гребли Украины (ФАВУ) Владимир Власенко в комментарии Tribuna.com прокомментировал побег спортсменки в Россию. Он перечислил санкции, которые получит Жалинская.

Позиция следующая – пожизненная дисквалификация и лишение званий и наград. Решение уже принято, проголосовано Исполкомом и подано в Министерство молодежи и спорта,

– рассказал Власенко.

Глава федерации также рассказал, получила ли спортсменка разрешение на выезд из Украины.

Нет. У нее даже не было предпосылок для выезда. Она ничего такого не выигрывала в сезоне, не комплектовалась в сборные, которые выезжали для участия в международных соревнованиях. То есть все ее достижения – чемпионка Украины, а также где-то получила звание Мастера спорта международного класса в каком-то неолимпийском классе,

– отметил функционер.

Напомним, что Лариса Жалинская в 2021 году получила звание мастера спорта международного класса по академической гребле. Она неоднократно становилась чемпионкой и призером чемпионатов Украины.

На чемпионате мира-2021 по академической гребле на эргометрах в закрытых помещениях завоевала "бронзу". За 60 минут на тренажере Лариса преодолела расстояние в 14 921 метр.