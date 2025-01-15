Військовослужбовиця Національної гвардії України Лариса Жалінська одразу по приїзду до Москви дала коментар пропагандистським ЗМІ. Свій вчинок вона назвала не втечею, а "поверненням на історичну батьківщину", пише 24 Канал.

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Покарання для зрадниці України

Президент Федерації академічного веслування України (ФАВУ) Володимир Власенко у коментарі Tribuna.com прокоментував втечу спортсменки до Росії. Він перелічив санкції, які отримає Жалінська.

Позиція наступна – довічна дискваліфікація та позбавлення звань і нагород. Рішення вже прийняте, проголосоване Виконкомом та подано до Міністерства молоді і спорту,

– розповів Власенко.

Очільник федерації також розповів, чи отримала спортсменка дозвіл на виїзд з України.

Ні. У неї навіть не було передумов для виїзду. Вона нічого такого не вигравала у сезоні, не комплектувалася у збірні, які виїжджали для участі в міжнародних змаганнях. Тобто всі її досягнення – чемпіонка України, а також десь здобула звання Майстра спорту міжнародного класу в якомусь неолімпійському класі,

– зазначив функціонер.

Нагадаємо, що Лариса Жалінська у 2021 році отримала звання майстра спорту міжнародного класу з академічного веслування. Вона неодноразово ставала чемпіонкою та призеркою чемпіонатів України.

На чемпіонаті світу-2021 з академічного веслування на ергометрах в закритих приміщеннях здобула "бронзу". За 60 хвилин на тренажері Лариса подолала відстань у 14 921 метр.