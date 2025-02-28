Шахтер близок к самому громкому провалу в УПЛ за 20 лет: чего ждать от матча с Александрией

Донецкая команда может впервые с 1996 года финишировать ниже второго места в чемпионате. Это станет возможным благодаря феерическому сезону Александрии.

В эти выходные в чемпионате Украины 2024-2025 пройдут матчи 19 тура УПЛ. Центральный бой пройдет в субботу, 1 марта, во Львове, где Шахтер примет Александрию, сообщает 24 Канал. Начало – 1 марта в 18:00 по киевскому времени.

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Шахтер на грани катастрофы

Команда Руслана Ротаня стала главной сенсацией текущего розыгрыша. Александрия умудрилась до сих пор проиграть всего один матч, что позволяет ей держаться аж на втором месте.

"Аграрии" отстают от Динамо на пять баллов, но при этом на столько же очков опережают Шахтер. Правда, у "горняков" есть матч в запасе. Более того, в первом круге Александрия сумела выиграть у донетчан со счетом 4:3. Сам же Шахтер не впечатляет в текущей кампании.

Подопечные Пушича шесть раз потеряли очки в УПЛ и уже де-факто выпали из чемпионской гонки. По крайней мере, трудно представить, что дончане отыграют отставание в десять очков от Динамо. Впрочем второе место также имеет серьезное значение.

Скорее всего, именно оно предоставит путевку в квалификацию Лиги Европы. Неудача Шахтера в этой игре может существенно сказаться на перспективах клуба оказаться в топ-2. Последний раз клуб финишировал ниже второго места в чемпионате Украины аж в 1996 году.

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Тем не менее, именно Шахтер является фаворитом в отчетном матче. Коэффициент на триумф команды Пушича составляет 1,65, тогда как Александрии – 6,60. Ничья же оценивается в 4,10.

При этом эксперты ожидают небольшое количество голов. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 2,17, тогда как на ТМ2,5 – 1,84. Главными претендентами на забитый гол являются следующие футболисты: