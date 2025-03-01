Решающий фактор Судакова: Шахтер разгромил Александрию в центральном матче тура

Поединок во Львове между Шахтером и Александрией закрывал субботнюю программу 19-го тура чемпионата Украины. Обе команды ведут борьбу за чемпионство в УПЛ.

Шахтер – Александрия 3:0

Гол: Судаков, 78, 90+4, Эгиналду, 90

Перед отчетным матчем "горожане" опережали "горняков" в турнирной таблице на пять баллов. Поэтому команде Пушича нужно было обязательно побеждать Александрию, чтобы продолжить гонку за чемпионство, пишет 24 Канал.

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Джокеры Пушича принесли результат

В первом круге подопечные Руслана Ротаня в голевой перестрелке обыграли дончан со счетом 4:3. Поэтому у Шахтера была дополнительная мотивация взять реванш за досадное поражение.

В стартовом составе "горняков" отсутствовал лидер команды Георгий Судаков. Его место в центре поля занял Егор Назарина, который редко играл в первой части сезона.

Первый тайм прошел с преимуществом номинальных хозяев поля. "Горожане" отвечали острыми контратаками. На 38-й минуте защитник Александрии Артем Шабанов должен был открывать счет. После розыгрыша углового он опасно пробил головой, но мяч разминулся с воротами.

Во втором тайме тренеры обеих команд провели замены, надеясь вырвать желанную победу. На поле вышел Судаков, который стал героем матча. На 78-й минуте Элиас нанес удар по воротам. Голкипер Александрии Ермаков отбил мяч, но прямо на лидера "горняков", который пробил по пустым воротам.

На 90-й минуте Эгиналду, который тоже появился после перерыва, увеличил преимущество хозяев. А в компенсированное время Судаков поставил финальную точку.

Шахтер в равном матче разгромил Александрию, благодаря индивидуальному мастерству Судакова.

Видеообзор матча Шахтар – Александрия