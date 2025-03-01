Шахтар – Олександрія 3:0

Гол: Судаков, 78, 90+4, Егіналду, 90

Перед звітним матчем "містяни" випереджали "гірників" у турнірній таблиці на п'ять балів. Тож команді Пушича потрібно було обов'язково перемагати Олександрію, щоб продовжити гонку за чемпіонство, пише 24 Канал.

Читайте також На полі були справжні "леви": Карпати у меншості перемогли ЛНЗ у надемоційному матчі

Джокери Пушича принесли результат

У першому колі підопічні Руслана Ротаня у гольовій перестрілці обіграли донеччан з рахунком 4:3. Тож у Шахтаря була додаткова мотивація взяти реванш за прикру поразку.

У стартовому складі "гірників" був відсутній лідер команди Георгій Судаков. Його місце у центрі поля зайняв Єгор Назарина, який рідко грав у першій частині сезону.

Перший тайм пройшов за переваги номінальних господарів поля. "Містяни" відповідали гострими контратаками. На 38-й хвилині захисник Олександрії Артем Шабанов мав відкривати рахунок. Після розіграшу кутового він небезпечно пробив головою, але м'яч розминувся з воротами.

У другому таймі тренери обох команд провели заміни, сподіваючись вирвати бажану перемогу. На поле вийшов Судаков, який став героєм матчу. На 78-й хвилині Еліас завдав удару по воротах. Голкіпер Олександрії Єрмаков відбив м'яч, але прямо на лідера "гірників", який пробив по порожніх воротах.

На 90-й хвилині Егіналду, який теж з'явився по перерві, збільшив перевагу господарів. А у компенсований час Судаков поставив фінальну крапку.

Шахтар у рівному матчі розгромив Олександрію, завдяки індивідуальній майстерності Судакова.

Відео голів Шахтаря