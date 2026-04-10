Луческу бы оценил: Шахтер эффектно победил АЗ в 1/4 Лиги конференций

В первом матче 1/4 финала Лиги конференций Шахтер принимал нидерландский АЗ. Поединок завершился победой "горняков" со счетом 3:0.

Команды создали мало опасных моментов в первом тайме. Однако после перерыва украинский клуб полностью перевернул ход игры в свою пользу, передает 24 Канал.

Смотрите также "Он был мне другом": Ахметов трогательно попрощался с Луческу

Как проходила игра?

Перед матчем команды почтили минутой молчания память Мирчи Луческу. Впервые за 12 лет поединок родной команды посетил президент Шахтера Ринат Ахметов.

Старт встречи запомнился неприятным столкновением полузащитника "горняков" Изаке Силвы. Футболист ударился головой и оказался без сознания, но затем пришел в сознание. Бразилец смог продолжить игру, однако позже его все же заменили – на 24-й минуте на поле вышел Артем Бондаренко.

В первом тайме команды создали мало голевых моментов и на перерыв ушли при счете 0:0.

Шахтер – АЗ 3:0

Голы: Педриньо, 72, Алиссон, 81, 83

Второй тайм стал настоящим бенефисом "горняков", которые окончательно сняли все вопросы относительно победителя.

После перерыва дончане значительно прибавили в скорости и агрессии. Команда уверенно контролировала мяч и методично давила на оборону соперника, не позволяя АЗ создавать опасные моменты.

На 72-й минуте фантастический удар из-за пределов штрафной площади удался Педриньо. Бразилец подобрал мяч и с левой ноги пробил в дальний верхний угол – Голкипер алкмарцев был бессилен.

Вскоре Алиссон в течение двух минут оформил дубль. Сначала он быстро разобрался в чужой штрафной после подачи с углового, а затем замкнул передачу Эгиналду.

Победа Шахтера 3:0.

Через неделю команды проведут ответный матч в Алкмаре.