Команди створили обмаль небезпечних моментів у першому таймі. Однак після перерви український клуб повністю перевернув хід гри на свою користь, передає 24 Канал.

Як відбувалася гра?

Перед матчем команди вшанували хвилиною мовчання пам'ять Мірчі Луческу. Вперше за 12 років поєдинок рідної команди відвідав президент Шахтаря Рінат Ахметов.

Старт зустрічі запам'ятався неприємним зіткненням півзахисника "гірників" Ізаке Сілви. Футболіст вдарився головою і опинився без свідомості, але потім прийшов до тями. Бразилець зміг продовжити гру, однак пізніше його все ж замінили – на 24-й хвилині на поле вийшов Артем Бондаренко.

У першому таймі команди створили обмаль гольових моментів і на перерву пішли за рахунку 0:0.

Шахтар – АЗ 3:0

Голи: Педріньйо, 72, Аліссон, 81, 83

Другий тайм став справжнім бенефісом "гірників", які остаточно зняли всі питання щодо переможця.

Після перерви донеччани значно додали у швидкості та агресії. Команда впевнено контролювала м’яч і методично тиснула на оборону суперника, не дозволяючи АЗ створювати небезпечні моменти.

На 72-й хвилині фантастичний удар з-за меж штрафного майданчика вдався Педріньйо. Бразилець підібрав м'яч і з лівої ноги пробив у дальній верхній кут – голкіпер алкмарців був безсилим.

Невдовзі Аліссон упродовж двох хвилин оформив дубль. Спочатку він найшвидше розібрався у чужому штрафному після подачі з кутового, а потім замкнув передачу Егіналду.

Перемога Шахтаря 3:0.

За тиждень команди проведуть матч-відповідь в Алкмарі.