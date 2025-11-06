Шахтер на классе победил исландский Брейдаблик в матче Лиги конференций

Донецкий Шахтер отыграл свой третий матч в Лиге конференций 2025/2026. Соперником "горняков" стал исландский клуб Брейдаблик.

Номинально домашний поединок донецкий Шахтер сыграл в Кракове на стадионе имени Генрика Реймана. Подопечные Арды Турана обыграли непростой Брейдаблик, пишет 24 Канал.

Как Шахтер сыграл против Брейдаблика?

По своему составу и потенциалу Шахтер значительно превосходил своего соперника. Однако матч против Брейдаблика не стал легкой прогулкой для "горняков".

Лишь на 27-й минуте встречи дончане "размочили" счет. После розыгрыша углового первым на подборе был Бондаренко, который в одно касание отправил мяч в сетку ворот исландцев.

Видео гола Бондаренко

До перерыва подопечные Арды Турана не сумели развить свой успех, отложив дело на вторую половину игры. Системное давление на ворота Брейдаблика принесло результат на 66-й минуте. После паса Изаки свой гол забил бразилец Кауан Элиас.

Видео гола Элиаса

В конце матча исландцы пошли вперед, пытаясь забить хотя бы гол престижа. Однако защита "горняков" сыграла надежно.

До финального свистка цифры на табло стадиона в Кракове не изменились. Шахтер одолел Брейдаблик со счетом 2:0.

Шахтер – Брейдаблик 2:0

Голы: Бондаренко, 27, Элиас, 66

Какое место Шахтера в Лиге конференций?