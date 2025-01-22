"Паненка" Судакова и гол Кевина: Шахтер на классе одолел Брест в Лиге чемпионов

Шахтер может сохранить шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Для этого "горняками" нужно было обыграть неуступчивый французский Брест.

Шахтер – Брест 2:0

Голы: Кевин, 18, Судаков, 37 (П)

Сегодня, 22 января, Шахтер в номинально домашнем матче сыграл против Бреста. Игра состоялась в немецком Гельзенкирхене на стадионе "Фельтинс Арена", сообщает 24 канал.

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Мощный тайм от Шахтера

Дончане активно начали игру, контролируя мяч. "Горняки" были достаточно мотивированы, чтобы одержать победу в первой официальной игре в 2025 году.

Первым голом в составе Шахтера отметился Кевин, который воспользовался ошибкой защитника Бреста и уверенно реализовал выход один на один с опытным голкипером Марком Бизотом.

Гол Кевина в ворота Бреста: смотрите видео

Шахтер после забитого мяча продолжал контролировать игру. Гол Кевина добавил уверенности игрокам донецкого коллектива.

Менее, чем за 10 минут до конца первой половины игры "горняки" заработали право пробить пенальти. Георгий Судаков эффектно пробил "паненкой" и удвоил преимущество дончан – 2:0.

Гол Судакова в ворота Бреста: смотрите видео

"Горняки" удержали победу

Брест вышел на второй тайм вышел с намерением отыграть отставание и перевернуть матч. Перед игроками Шахтера встала задача сдержать навал "пиратов".

"Горняки" понемногу успокоили игру и вернули мяч под свой контроль. Брест не сдавался и имел шансы отыграться, но голкипер дончан Дмитрий Ризнык уверенно выполнил свою работу.

Усталость сказалась, ведь Шахтер еще не набрал оптимальную физическую форму после зимней паузы. Дончане отдали мяч оппоненту и пытались ловить "пиратов" на контратаках.

В компенсированное во втором тайме время Александр Зубков забил третий гол Шахтера, но после просмотра VAR арбитр отменил забитый мяч. В итоге матч завершился победой "горняков" 2:0.

Видеообзор матча Шахтер – Брест: