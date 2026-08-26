Футболисты Динамо и Шахтера устроили массовую драку в конце матча чемпионата Украины U-19. В конфликт вмешались даже тренерские штабы.

Принципиальное противостояние юношеских команд завершилось победой киевлян со счетом 2:1. Однако главным событием встречи стала потасовка, разразившаяся на поле в конце матча, сообщает 24 Канал.

Что произошло на поле

На 86-й минуте защитник Шахтера Станислав Шукалович грубо сфолил на футболисте Динамо, остановив его прорыв у боковой линии. Эпизод сразу вызвал бурную реакцию игроков, после чего словесная перепалка быстро переросла в потасовку.

В конфликт вступили почти все футболисты обеих команд. Не остались в стороне и запасные, а впоследствии в водоворот событий вмешались представители тренерских штабов.

Столкновение длилось около минуты. В конце концов арбитры смогли успокоить футболистов и возобновить игру.

По итогам инцидента судейская бригада показала две желтые карточки. Шукалович получил предупреждение за грубый фол, который и стал причиной конфликта. Полузащитник Динамо Андриан Бекерский был наказан за участие в потасовке.

Динамо победило Шахтер

Несмотря на горячие эмоции, матч завершился победой Динамо. Киевляне еще в первом тайме дважды поразили ворота соперника – голами отличились Даниэль Дехтяр и Арсений Федоренко.

Шахтер сумел сократить отставание уже под занавес встречи. Арсений Трохим забил один мяч и подарил своей команде надежду на спасение.

В добавленное время донецкий клуб даже во второй раз отправил мяч в сетку ворот Динамо, однако арбитр не засчитал гол из-за офсайда.

Таким образом, Динамо одержало победу со счетом 2:1 и набрало 10 очков в четырех турах. Киевляне, по крайней мере временно, возглавили турнирную таблицу Национальной лиги U-19. Шахтер после второго подряд поражения имеет 6 очков и занимает 6-е место.