Принципове протистояння юнацьких команд завершилося перемогою киян із рахунком 2:1. Однак головною подією зустрічі стала сутичка, яка спалахнула на полі наприкінці матчу, передає 24 Канал.

Що сталося на полі

На 86-й хвилині захисник Шахтаря Станіслав Шукалович грубо сфолив на футболістові Динамо, зупинивши його прорив поблизу бокової лінії. Епізод одразу викликав бурхливу реакцію гравців, після чого словесна перепалка швидко переросла у штовханину.

До конфлікту долучилися майже всі футболісти обох команд. Не залишилися осторонь і запасні, а згодом у вир подій втрутилися представники тренерських штабів.

Сутичка тривала близько хвилини. Зрештою арбітри змогли заспокоїти футболістів і відновити гру.

За підсумками інциденту суддівська бригада показала дві жовті картки. Шукалович отримав попередження за грубий фол, який і став причиною конфлікту. Півзахисник Динамо Андріан Бекерський був покараний за участь у сутичці.

Динамо перемогло Шахтар

Попри гарячі емоції, матч завершився перемогою Динамо. Кияни ще в першому таймі двічі вразили ворота суперника – голами відзначилися Даніель Дехтяр та Арсеній Федоренко.

Шахтар зумів скоротити відставання вже під завісу зустрічі. Арсеній Трохим забив один м'яч і подарував своїй команді надію на порятунок.

У компенсований час донецький клуб навіть вдруге відправив м'яч у сітку воріт Динамо, однак арбітр не зарахував гол через офсайд.

Таким чином, Динамо здобуло перемогу з рахунком 2:1 та набрало 10 очок у чотирьох турах. Кияни щонайменше тимчасово очолили турнірну таблицю Національної ліги U-19. Шахтар після другої поспіль поразки має 6 очок та займає 6 місце.