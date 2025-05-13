Шахтер – Динамо: кто будет транслировать финал Кубка Украины по футболу
- Финал Кубка Украины по футболу между Шахтером и Динамо состоится 14 мая в Житомире.
- Матч можно будет посмотреть бесплатно на ютуб-канале УПЛ ТВ и во всей сети вещания, а также на Т2 "MEGOGO Спорт".
- Шахтер победил Зарю, Александрию и Полесье, а Динамо – Ворсклу, Рух и Буковину на пути к финалу.
В среду, 14 мая, состоится украинское "Классическое". Донецкий Шахтер и киевское Динамо проведут очное противостояние в финале Кубка Украины по футболу.
Решающий поединок за этот трофей впервые в истории будет принимать Житомир. Игра на местном Центральном стадионе начнется в 18:30, сообщает 24 Канал.
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Где смотреть матч Шахтер – Динамо
Это будет 11-й случай, когда в финале национального Кубка встретятся два гегемона украинского футбола. Каждый из них в этих противостояниях завоевалл по пять трофеев.
Предстоящий матч между командами Марино Пушича и Александра Шовковского можно будет посмотреть бесплатно. Он будет в свободном доступе на ютуб-канале УПЛ ТВ и во всей сети вещания. Также поединок Шахтер – Динамо покажут на Т2 "MEGOGO Спорт".
Отметим, что главным рефери "Классического" будет Николай Балакин, а его ассистентами – Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Четвертым арбитром назначен Дмитрий Панчишин. За VAR будет отвечать Денис Шурман, а помогать ему с видеоповторами будет Алексей Деревинский.
К слову. На пути к финалу "горняки" одолели Зарю, Александрию и Полесье. Киевляне же были сильнее Ворсклы, Руха и Буковины.
Напомним, что последнее очное противостояние между Шахтером и Динамо состоялось 27 апреля. Тогда команды не определили сильнейшего, сыграв в результативную ничью со счетом 2:2.