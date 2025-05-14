Ожесточенное противостояние за трофей: где смотреть финал Кубка Украины Шахтер –Динамо

В субботу, 14 мая, в Житомире состоится финал Кубка Украины. За трофей будут бороться Шахтер и Динамо.

Классическое дерби состоится в рамках финала Кубка впервые с 2018 года. За всю историю турнира команды аж десять раз пересекались друг с другом в финалах Кубка, пишет 24 канал.

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Где смотреть матч Шахтер – Динамо

Матч финала Кубка Украины онлайн можно будет посмотреть в свободном доступе на ютуб-канале УПЛ ТВ, а также во всей сети вещания. Также поединок покажут на канале "Megogo Спорт".

Сайт 24 Канала также проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи Шахтер – Динамо. Также будет опубликован отчет, где будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.

Обратите внимание! Стартовый свисток в матче прозвучит в 18:30.

Отметим, что, если брать статистику Классического сугубо по матчам в финалах, то тут между командами пока паритет – по 5 побед каждой из сторон.