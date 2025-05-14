Класичне дербі відбудеться в рамках фіналу Кубка вперше з 2018 року. За всю історію турніру команди аж десять разів перетинались одна з одною у фіналах Кубка, пише 24 канал.
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Де дивитися матч Шахтар – Динамо
Матч фіналу Кубка України онлайн можна буде подивитися у вільному доступі на ютуб-каналі УПЛ ТБ, а також в усій мережі мовлення. Також поєдинок покажуть на каналі "Megogo Спорт".
Сайт 24 Каналу також проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Шахтар – Динамо. Також буде опублікований звіт, де будуть опубліковані відео голів і огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.
Зверніть увагу! Стартовий свисток у матчі пролунає о 18:30.
Відзначимо, що, якщо брати статистику Класичного суто по матчах у фіналах, то тут між командами поки паритет – по 5 перемог кожної зі сторін.