У середу, 14 травня, в Житомирі на Центральному стадіоні відбудеться фінал Кубка України 2024-2025. В битві за трофей зійдуться донецький Шахтар і київське Динамо, повідомляє 24 Канал.

До теми Пушич на останок може здобути трофей: прогноз на фінал Кубка України Шахтар – Динамо

Останнє Класичне в сезоні

Класичне дербі відбудеться в рамках фіналу Кубка вперше з 2018 року. За всю історію турніру команди аж десять разів перетинались одна з одною у фіналах Кубка. Баланс рівний – по п'ять тріумфів кожної зі сторін.

При цьому за кількістю перемог у змаганні мінімальна перевага на боці Шахтаря. "Гірники" підіймали трофей над головою 14 разів, тоді як Динамо – 13. Звітний матч матиме надважливе значення для обох команд.

Перемога в Кубку дозволить Шахтарю зіграти в Лізі Європи наступного сезону. В УПЛ команда Пушича майже втратила шанси на друге місце і буде змушена задовольнятися Лігою конференцій.

Динамо ж бажає не тільки залишити принципового конкурента без трофея, а ще й оформити "золотий дубль". В чемпіонаті команда Шовковського вже без п'яти хвилин чемпіон. При цьому на внутрішній арені "біло-сині" цього сезону ще не програвали.

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Де дивитися

Матч Шахтар – Динамо онлайн можна буде подивитися у вільному доступі на ютуб-каналі УПЛ ТБ, а також в усій мережі мовлення. Також поєдинок покажуть на каналі "Megogo Спорт".

Початок поєдинку – 14 травня о 18:30 (за київським часом). Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Шахтар – Динамо. Тут також будуть опубліковані відео голів і огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.