Где смотреть матч Шахтер – Динамо в УПЛ: полный список трансляций Классического дерби

Киевляне и дончане являются исторически принципиальными соперниками и наиболее титулованными клубами Украины. Впрочем, в этом сезоне интриги в их борьбе за чемпионство почти не было.

В воскресенье, 27 апреля, в чемпионате Украины 2024-2025 состоится центральный матч 26 тура УПЛ. Во Львове на "Арене-Львов" встретятся Шахтер и Динамо, сообщает 24 Канал.

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Где смотреть

Матч Шахтер – Динамо онлайн будет показан на канале УПЛ ТБ. Он доступен в большинстве телевизионных пакетов, а также на ряде OTT-платформ, в частности:

Megogo

Setanta Sports

SWEET.TV

Киевстар ТВ

Vodafone TV

YouTv

Начало матча запланировано на 18:00 по киевскому времени. Накануне транслятор проведет предматчевую аналитическую студию, которая будет доступна на ютуб-канале УПЛ ТБ. В свою очередь на сайте 24 Канала будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Шахтер – Динамо.

Интрига матча

Второе Классическое дерби этого сезона мало что будет решать с турнирной точки зрения. Динамо оторвалось от дончан на 10 очков в УПЛ и де-факто гарантировало себе чемпионство.

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Разве что Александрия может догнать киевлян, однако и команда Ротаня отстает на шесть баллов. Зато Шахтер еще может подвинуть "аграриев" со второго места, которое может дать право на путевку в Лигу Европы.

Для Динамо же важно не только стать чемпионом, а еще и пройти чемпионат без поражений. Такое в истории УПЛ случалось четыре раза и трижды это делали именно киевляне – в 2000, 2007 и 2015 годах.