В воскресенье, 27 апреля, во Львове состоится центральный матч 26 тура УПЛ Шахтер – Динамо. Поединок на "Арене-Львов" начнется в 18:00, пишет 24 Канал.

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История матчей Шахтер – Динамо

Первый исторический матч соперников состоялся в далеком 1938 году. Тогда в рамках чемпионата Советского Союза состоялась встреча между Динамо и Стахановцем (такое название имела команда из Донецка с 1936 по 1946 – 24 Канал). В том поединке победу со счетом 2:0 праздновали "бело-синие". В той встрече дублем отметился Петр Лайко.

Игроки Стахановца в 1938 году / фото ФК Шахтер

В советские времена матчи между Динамо и Шахтером не были такими принципиальными. Неудивительно, что между командами регулярно происходил обмен между игроками и тренерами. Достаточно напомнить фамилии Валерия Лобановского, Олега Базилевича, Анатолия Конькова, Виктора Чанова, которые с успехом выступали за оба коллектива.

А легендарный тренер "бело-синих" Олег Ошемков, который первым завоевал Кубок СССР для киевлян в 1952 году, затем повторил это достижение с "горняками". Именно под руководством этого наставника Шахтер завоевал первые Кубки в 1961 и 1962 годах.

Украинское "Классическое"

В первом сезоне чемпионата Украины в 1992 году Динамо и Шахтер находились в разных группах, а потому личные матчи не сыграли. В Кубке Украины-1992 их пути тоже не пересекались.

Впервые за время Независимости соперники встретились в сезоне-1992/93. Этот матч состоялся 4 октября 1992 года на Республиканском стадионе (ныне НСК "Олимпийский" – 24 Канал). Историческую победу одержали "бело-синие" благодаря голам Виктора Леоненко и литовца Игоря Панкратьева – 2:0.

Леоненко – автор первого гола в ворота Шахтера времен Независимости

За все время Шахтер и Динамо сыграли между собой 190 матчей: 82 победы киевлян, 61 у дончан, а еще 47 поединков завершились вничью.

После провозглашения Независимости Украины соперники сыграли между собой 105 матчей во всех турнирах. В новую эпоху перевес за "горняками": 45 побед у Шахтера, 40 у Динамо, 21 ничья.

Свою последнюю очную встречу команды провели в первом круге чемпионата УПЛ-2024/25. В Киеве подопечные Александра Шовковского пропустили гол от Бондаренко в начале второго тайма, а отыгрались за три минуты до конца основного времени. Спасительный гол забил динамовец Караваев.

Интересно, что последний раз Динамо побеждало Шахтер в сезоне-2020/21. 17 апреля 2021 года "бело-синие" на НСК "Олимпийский" победили "горняков" благодаря голу Карлоса де Пены. В последних семи поединках столичный клуб не знал вкуса побед.

Памятные матчи украинского дерби

Украинские болельщики еще долго будут помнить финал Кубка Украины-2007/08. В том поединке "горняки" уверенно победили "бело-синих" со счетом 2:0.

Апофеозом встречи стала эпическая погоня защитника дончан Владимира Езерского за форвардом киевлян Исмаэлем Бангурой. Только невероятная скорость и удача спасла гвинейца от культового украинского футболиста с боксерским прошлым.

Видео погони Езерского за Бангурой

Среди знаковых матчей стоит отдельно выделить полуфинал Кубка УЕФА-2008/09. Обе команды успешно играли в еврокубках, но вынуждены были разыграть единственную путевку в финал в очном противостоянии. Первая встреча соперников завершилась вничью – 1:1. А вот в ответном матче, когда все шло к экстратайму, бразилец Илсиньо на 89-й минуте принес победу "горнякам" (2:1).

Видео, как Шахтер лишил Динамо места в финале Кубка УЕФА

Решающая игра для Шахтера