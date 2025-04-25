У неділю, 27 квітня, у Львові відбудеться центральний матч 26 туру УПЛ Шахтар – Динамо. Поєдинок на "Арені-Львів" розпочнеться о 18:00, пише 24 Канал.

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Історія матчів Шахтар – Динамо

Перший історичний матч суперників відбувся у далекому 1938 році. Тоді в рамках чемпіонату Радянського Союзу відбулася зустріч між Динамо та Стахановцем (таку назву мала команда з Донецька з 1936 по 1946 – 24 Канал). У тому поєдинку перемогу з рахунком 2:0 святкували "біло-сині". У тій зустрічі дублем відзначився Петро Лайко.

Гравці Стахановця у 1938 році / фото ФК Шахтар

У радянські часи матчі між Динамо та Шахтарем не були такими принциповими. Не дивно, що між командами регулярно відбувався обмін між гравцями та тренерами. Достатньо нагадати прізвища Валерія Лобановського, Олега Базилевича, Анатолія Конькова, Віктора Чанова, які з успіхом виступали за обидва колективи.

А легендарний тренер "біло-синіх" Олег Ошемков, який першим здобув Кубок СРСР для киян у 1952 році, потім повторив це досягнення з "гірниками". Саме під керівництвом цього наставника Шахтар здобув перші Кубки у 1961 та 1962 роках.

Українське "Класичне"

У першому сезоні чемпіонату України у 1992 році Динамо та Шахтар перебували в різних групах, а тому особисті матчі не зіграли. У Кубку України-1992 їхні шляхи теж не перетиналися.

Вперше за часів Незалежності суперники зустрілися у сезоні-1992/93. Цей матч відбувся 4 жовтня 1992 року на Республіканському стадіоні (нині НСК "Олімпійський" – 24 Канал). Історичну перемогу здобули "біло-сині" завдяки голам Віктора Леоненка та литовця Ігоря Панкратьєва – 2:0.

Леоненко – автор першого голу у ворота Шахтаря часів Незалежності

За весь час Шахтар та Динамо зіграли між собою 190 матчів: 82 перемоги киян, 61 у донеччан, а ще 47 поєдинків завершилися внічию.

Після проголошення Незалежності України суперники зіграли між собою 105 матчів у всіх турнірах. У нову епоху перевага за "гірниками": 45 перемог у Шахтаря, 40 у Динамо, 21 нічия.

Свою останню очну зустріч команди провели у першому колі чемпіонату УПЛ-2024/25. У Києві підопічні Олександра Шовковського пропустили гол від Бондаренка на початку другого тайму, а відігралися за три хвилини до кінця основного часу. Рятівний гол забив динамівець Караваєв.

Цікаво, що востаннє Динамо перемагало Шахтар у сезоні-2020/21. 17 квітня 2021 року "біло-сині" на НСК "Олімпійський" перемогли "гірників" завдяки голу Карлоса де Пени. В останніх семи поєдинках столичний клуб не знав смаку перемог.

Пам'ятні матчі українського дербі

Українські уболівальники ще довго пам'ятатимуть фінал Кубка України-2007/08. У тому поєдинку "гірники" впевнено перемогли "біло-синіх" з рахунком 2:0.

Апофеозом зустрічі стала епічна погоня захисника донеччан Володимира Єзерського за форвардом киян Ісмаелем Бангурою. Лише неймовірна швидкість та вдача врятувала гвінейця від культового українського футболіста з боксерським минулим.

Відео погоні Єзерського за Бангурою

Серед знакових матчів варто окремо виділити півфінал Кубка УЄФА-2008/09. Обидві команди успішно грали у єврокубках, але змушені були розіграти єдину путівку до фіналу в очному протистоянні. Перша зустріч суперників завершилася внічию – 1:1. А от у матчі відповіді, коли все йшло до екстратаймів, бразилець Ілсіньйо на 89-й хвилині приніс перемогу "гірникам" (2:1).

Відео, як Шахтар позбавив Динамо місця у фіналі Кубка УЄФА

Вирішальна гра для Шахтаря