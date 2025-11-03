Очное противостояние отечественных грандов завершилось победой донетчан со счетом 3:1. Своим мнением относительно "Классического" поделился Йожеф Сабо, сообщает 24 Канал со ссылкой на BLIK.

Что сказал Сабо о матче Шахтер – Динамо?

Бывший футболист и тренер Динамо был очень разочарован выступлением киевлян. Он считает, что сейчас команды находятся на разном уровне.

"Игра была очень неплохой, нейтральным зрителям и болельщикам Шахтера особенно должна была понравиться, но... Очень много было ошибок со стороны обеих команд, мелких фолов, куча брака во время передач, особенно в действиях динамовцев. Возможно, слишком уж были настроены на результат киевляне – и перегорели.

Вообще же, если говорить сугубо по этой игре, то однозначно могу сказать, что игроки Шахтера на голову индивидуально сильнее динамовцев. У Динамо напрочь нет средней линии. Нет игроков, которые бы могли создать атаку", – заявил Сабо.

Также Йожеф Йожефович высказался по поводу кадровой ситуации на позиции нападающего у киевлян. Он считает, что там не должен играть Ярмоленко.

Ярмоленко провел плохую игру, однозначно. Его нужно было снимать после первого тайма. Ну, не центральный нападающий он... Да, у Андрея класс. Он выделяется даже на одной ноге, но ведь забил Герреро в предыдущем матче. Возможно, было бы ему доверить сыграть в нападении,

– считает специалист.

Отдельно опытный специалист высказался о заменах Шовковского в конце встречи, когда тот выпустил защитников Тымчика и Михавко при счете 1:2. По словам Йожефа Сабо, это выглядело странно, но, объяснение очень простое – у него нет хорошего форварда.

В конце концов эксперт вынес неутешительный вердикт "бело-синим". Он убежден, что киевляне не смогут защитить чемпионство в нынешнем сезоне с таким подбором исполнителей и игрой.

Нет, нет и еще раз – нет! С такой игрой и составом о "золоте" УПЛ можно уже забыть. Нужно усиление, но где его брать? Где взять хорошего нападающего? Где взять классных полузащитников, которые будут кормить нападающего передачами, прострелами? Для этого нужны совсем другие расходы. У Шовковского сейчас игроков на два состава, но толку от того никакого,

– подытожил Сабо.

К слову. В этом поединке оборвалась самая длинная беспроигрышная серия Динамо в чемпионате Украины. "Бело-синие" не уступали в 42 матчах подряд – 27 побед и 15 ничьих.

Напомним, что в поединке Шахтер – Динамо произошел скандал из-за неназначенного пенальти в ворота "горняков". Экс-арбитр ФИФА объяснил, стоило ли назначать 11-метровый удар в эпизоде с борьбой Ефима Конопли и Шолы Огунданы.

