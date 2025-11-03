"Толку никакого": легенда Динамо вынес неутешительный вердикт "бело-синим" после поражения Шахтеру
- Матч между Шахтером и Динамо завершился победой донетчан со счетом 3:1, что разочаровало легенду "бело-синих" Йожефа Сабо.
- Эксперт отметил, что Динамо не сможет выиграть чемпионат с нынешним составом и игрой, и призвал к усилению команды.
В воскресенье, 2 ноября, состоялись матчи 11 тура Украинской Премьер-лиги по футболу. В одном из них Шахтер во Львове принимал Динамо.
Очное противостояние отечественных грандов завершилось победой донетчан со счетом 3:1. Своим мнением относительно "Классического" поделился Йожеф Сабо, сообщает 24 Канал со ссылкой на BLIK.
Что сказал Сабо о матче Шахтер – Динамо?
Бывший футболист и тренер Динамо был очень разочарован выступлением киевлян. Он считает, что сейчас команды находятся на разном уровне.
"Игра была очень неплохой, нейтральным зрителям и болельщикам Шахтера особенно должна была понравиться, но... Очень много было ошибок со стороны обеих команд, мелких фолов, куча брака во время передач, особенно в действиях динамовцев. Возможно, слишком уж были настроены на результат киевляне – и перегорели.
Вообще же, если говорить сугубо по этой игре, то однозначно могу сказать, что игроки Шахтера на голову индивидуально сильнее динамовцев. У Динамо напрочь нет средней линии. Нет игроков, которые бы могли создать атаку", – заявил Сабо.
Также Йожеф Йожефович высказался по поводу кадровой ситуации на позиции нападающего у киевлян. Он считает, что там не должен играть Ярмоленко.
Ярмоленко провел плохую игру, однозначно. Его нужно было снимать после первого тайма. Ну, не центральный нападающий он... Да, у Андрея класс. Он выделяется даже на одной ноге, но ведь забил Герреро в предыдущем матче. Возможно, было бы ему доверить сыграть в нападении,
– считает специалист.
Отдельно опытный специалист высказался о заменах Шовковского в конце встречи, когда тот выпустил защитников Тымчика и Михавко при счете 1:2. По словам Йожефа Сабо, это выглядело странно, но, объяснение очень простое – у него нет хорошего форварда.
В конце концов эксперт вынес неутешительный вердикт "бело-синим". Он убежден, что киевляне не смогут защитить чемпионство в нынешнем сезоне с таким подбором исполнителей и игрой.
Нет, нет и еще раз – нет! С такой игрой и составом о "золоте" УПЛ можно уже забыть. Нужно усиление, но где его брать? Где взять хорошего нападающего? Где взять классных полузащитников, которые будут кормить нападающего передачами, прострелами? Для этого нужны совсем другие расходы. У Шовковского сейчас игроков на два состава, но толку от того никакого,
– подытожил Сабо.
К слову. В этом поединке оборвалась самая длинная беспроигрышная серия Динамо в чемпионате Украины. "Бело-синие" не уступали в 42 матчах подряд – 27 побед и 15 ничьих.
Напомним, что в поединке Шахтер – Динамо произошел скандал из-за неназначенного пенальти в ворота "горняков". Экс-арбитр ФИФА объяснил, стоило ли назначать 11-метровый удар в эпизоде с борьбой Ефима Конопли и Шолы Огунданы.
Что известно о противостоянии Динамо и Шахтера?
Это была вторая очная встреча между командами в сезоне-2025/2026. "Горняки" взяли реванш за поражение в 1/8 финала Кубка Украины со счетом 1:2.
После 11 туров дончане оторвались от Динамо в турнирной таблице УПЛ. Сейчас Шахтер занимает первое место с 24 зачетными баллами в активе, а киевляне отстают на четыре очка.
Это было 194-е очное противостояние между грандами украинского футбола. Преимущество все еще имеют динамовцы – 83 победы против 63 у "горняков", а еще 48 раз была зафиксирована ничья.