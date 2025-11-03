Шахтер – Динамо: экс-судья ФИФА разобрал эпизод с неназначенным пенальти в ворота "горняков"

В воскресенье, 2 ноября, в центральном матче 11 тура Украинской Премьер-лиги встречались Шахтер и Динамо. "Горняки" одержали победу со счетом 3:1.

Этот поединок не обошелся без судейского скандала из-за непоставленного пенальти в ворота Шахтера во время борьбы Шолы Огунданы и Ефима Конопли. Своим мнением относительно спорного момента поделился Мирослав Ступар, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

Как Ступар прокомментировал скандальный эпизод?

После финального свистка Александр Шовковский в эфире Футбол 360 заявил, что имеет большие претензии к арбитру Виталию Романову. Он убежден, что защитник "горняков" нарушил правила и там был "чистый пенальти", о чем ему сказал не один человек из судейского корпуса, и назвал это произволом.

Бывший рефери ФИФА Мирослав Ступар отреагировал на такие слова тренера "бело-синих". Он подтвердил мнение наставника Динамо, что действительно арбитр ошибся.

"Недовольство Шовковского можно понять. На мой взгляд, Ефим Конопля толкнул Шолу Огундану и должен был быть наказан 11-метровым. Это был очевидный фол и пенальти, но этого не произошло. Возможно, с позиции, которую занимал рефери Виталий Романов, не было четко заметно нарушение Конопли.

Но арбитр VAR Игорь Пасхал четко видел этот эпизод на мониторе и должен был обратить внимание судьи на действия защитника Шахтера. Я не знаю, по какой причине он этого не сделал. Поскольку счет тогда был 2:1 в пользу "горняков", динамовцы могли бы иметь шанс забить с пенальти и спастись, если бы судейская бригада более четко выполняла свои обязанности", – заявил Ступар.

Смотрите видео с моментом неназначенного пенальти в матче Шахтер – Динамо

Отметим, что из-за этого поражения прервалась беспроигрышная серия "бело-синих" в чемпионате Украины. Она была рекордной в истории Динамо и составляла 42 матча – 27 побед и 15 ничьих.

Что известно о противостоянии Шахтера и Динамо?