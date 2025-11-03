Шахтар – Динамо: екссуддя ФІФА розібрав епізод з непризначеним пенальті у ворота "гірників"

У неділю, 2 листопада, в центральному матчі 11 туру Української Прем'єр-ліги зустрічалися Шахтар І Динамо. "Гірники" здобули перемогу з рахунком 3:1.

Цей поєдинок не обійшовся без суддівського скандалу через непоставлений пенальті у ворота Шахтаря під час боротьби Шоли Огундани та Юхима Коноплі. Своєю думкою щодо спірного моменту поділився Мирослав Ступар, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport.ua.

Як Ступар прокоментував скандальний епізод?

Після фінального свистка Олександр Шовковський в етері Футбол 360 заявив, що має великі претензії до арбітра Віталія Романова. Він переконаний, що захисник "гірників" порушив правила й там був "чистий пенальті", про що йому сказала не одна людина з суддівського корпусу, і назвав це свавіллям.

Колишній рефері ФІФА Мирослав Ступар відреагував на такі слова тренера "біло-синіх". Він підтвердив думку наставника Динамо, що дійсно арбітр помилився.

"Незадоволення Шовковського можна зрозуміти. На мій погляд, Юхим Конопля штовхнув Шолу Огундану й повинен був бути покараний 11-метровим. Це був очевидний фол і пенальті, але цього не сталося. Можливо, з позиції, яку займав рефері Віталій Романов, не було чітко помітно порушення Коноплі.

Але арбітр VAR Ігор Пасхал чітко бачив цей епізод на моніторі й повинен був звернути увагу судді на дії захисника Шахтаря. Я не знаю, з якої причини він цього не зробив. Оскільки рахунок тоді був 2:1 на користь "гірників", динамівці могли б мати шанс забити з пенальті та врятуватися, якби суддівська бригада більш чітко виконувала свої обов'язки", – заявив Ступар.

Зазначимо, що через цю поразку перервалася безпрограшна серія "біло-синіх" у чемпіонаті України. Вона була рекордною в історії Динамо та складала 42 матчі – 27 перемог і 15 нічиїх.

