"Гірники" здобули перемогу з рахунком 3:1. Після фінального свистка підсумки поєдинку підбив колишній нападник "біло-синіх" Олег Саленко, повідомляє 24 Канал із посиланням на Meta.

До теми Шахтар у гарячому матчі УПЛ переміг Динамо та взяв реванш за поразку в Кубку

Що Саленко сказав про матч Шахтар – Динамо?

На думку ексфутболіста, кияни поступилися принциповому супернику першочергово не через ігрові проблеми. Він вважає, що на перший план вийшла психологія та неправильна підготовка до зустрічі.

У чому причина поразки Динамо? У голові футболістів. Знову ж таки, це, швидше за все, виходить від тренерів, які, мабуть, не можуть правильно донести до підопічних, як потрібно обігравати конкурентів. Такий результат – це катастрофа для Динамо,

– сказав Саленко.

Також експерт висловився щодо тренера київському клубу. Він заявив, що варто звільнити Олександр Шовковського та загалом вдатися до серйозних змін у структурі "біло-синіх".

"Я вже не раз говорив, у чому проблема Динамо. Після перемоги в Кубку над Шахтарем у мене закралася думка, що, може, я помиляюся. Але сьогодні я вкотре переконався, що потрібен новий головний тренер. І потрібно будувати нову команду. У Динамо необхідно повністю змінювати структуру підходу до футболу", – зауважив колишній футболіст.

До слова. Це було друге "Класичне" за тиждень. Перед цим команди зустрічалися в 1/8 фіналу Кубка України, в якому кияни здобули вольову перемогу з рахунком 2:1.

Зазначимо, що в матчі Шахтар – Динамо не вдалося уникнути суддівського скандалу. Олександр Шовковський був вкрай незадоволений роботою бригади арбітрів на чолі з Віталієм Романовим через непоставлений пенальті у ворота "гірників", про що він повідомив в етері програми Футбол 360.

"Якщо ми не ставимо в такому матчі пенальті на Шолі… Це чистий пенальті! І це вже другий такий момент за участю моєї команди. Вибачайте мені, я не знаю, чого ми хочемо досягати, над чим працює суддівський корпус. Мені вже зателефонувала не одна людина з суддівського корпусу, яка сказала, що це чистий пенальті. І зовсім інша гра була б. Але це якесь свавілля", – заявив Шовковський.

Як виступає Динамо під керівництвом Шовковського?