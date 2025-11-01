Отечественные гранды второй раз за неделю проведут очное противостояние. На этот раз хозяевами будут "горняки", которые будут принимать "бело-синих" на "Арене Львов", информирует 24 Канал.
Читайте также Тренера Карпат наказали за массовую потасовку во львовском дерби
Когда начнется игра Шахтер – Динамо?
Матч между гегемонами украинского футбола состоится 2 ноября. Стартовый свисток должен прозвучать в 18:00.
Обслужит этот поединок бригада арбитров во главе с Виталием Романовым. Ему будут помогать ассистенты Александр Павлинов и Виталий Сухин.
Четвертым судьей назначили Александра Каленова. Арбитром VAR будет работать Игорь Пасхал, а его ассистентом станет Семен Шлончак.
К слову. В этом поединке Шахтер попытается взять реванш за поражение в 1/8 финала Кубка Украины. Накануне киевляне впервые с апреля 2021 года переиграли "горняков", прервав 9-матчевую безвыигрышную серию в очных противостояниях.
Напомним, что накануне "Классического" донецкий Шахтер опережает Динамо на одно очко в турнирной таблице УПЛ. "Горняки" набрали 21 зачетный балл после десяти туров, а "бело-синие" – 20.
Что известно о противостоянии Динамо и Шахтера?
По данным Transfermarkt, это будет 194-я очная встреча между грандами украинского футбола. Преимущество имеют динамовцы, которые одержали 83 победы при 48 ничьих и 62 поражениях.
Клубы на двоих только во времена независимости завоевали 79 трофеев. Сейчас минимальное преимущество имеет Шахтер 40:39.
В чемпионате Украины же успешнее киевляне. Они 17 раз добывали чемпионство, а "горняки" – 15.