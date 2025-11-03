"Горняки" одолели принципиального соперника со счетом 3:1. Своими впечатлениями от этого статусного противостояния поделился бывший тренер ряда украинских клубов Олег Дулуб, сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский футбол.

Читайте также "Это катастрофа": экс-форвард Динамо призвал уволить Шовковского после поражения от Шахтера

Что сказал Дулуб о матче Шахтер – Динамо?

По словам специалиста, поединок был довольно высокого уровня. Ему понравилась атмосфера и заряженность команд на борьбу.

Именно на этой игре я поймал себя на мысли, что в Украину возвращается большой футбол. Поддержка болельщиков, фаеры фанатов Динамо и Шахтера – это все добавляло атмосферы и без того очень эмоциональному матчу. Сама игра, кроме эмоциональной составляющей, была довольно интенсивной, держала напряжение до последней минуты. Я бы сказал, что все шло по сценарию предыдущей кубковой игры. Матч мог завершиться вничью,

– считает Дулуб.

Эксперт назвал быстрый гол Шахтера одним из ключевых моментов матча, который очень повлиял на ход всей встречи. При этом Дулуб считает, что киевляне имели шансы отыграться, вспомнив эпизоды, в которых решилась судьба поединка.

"Хотя это уже их четвертая игра в довольно жестком графике. Думаю, что первый пропущенный мяч повлиял на весь ход встречи. Был момент на 45-й минуте, когда Пихаленок проскочил по флангу, прострелил, но Ярмоленко не достал немного до мяча. Да и Огундана не играл по позиции, а мог бы вообще в пустые ворота забивать.

Потом Динамо забивает, но гол Кабаева после углового отменяют из-за очевидного офсайда. Повторюсь, по сюжету игра должна была развернуться на 2:2. Это мне напомнило прошлогоднюю игру на "Арене Львов", когда динамовцы с 0:2 отыгрались на 2:2", – сказал белорусский тренер.

Справка. В этом поединке прервалась рекордная в истории Динамо беспроигрышная серия в чемпионате Украины. До него киевляне не уступали в 42 подряд матчах – 27 побед и 15 ничьих.

Напомним, что также в "Классическом" произошел судейский скандал из-за неназначенного пенальти в ворота "горняков". Накануне спорный эпизод прокомментировал бывший рефери ФИФА Мирослав Ступар, который убежден, что бригада арбитров ошиблась.

Как выступают Динамо и Шахтер в УПЛ-2025/2026?