Шахтер доигрался до удаления, но Динамо не наказало соперника: чем завершилось "Классическое" в УПЛ

Шахтер и Динамо не определили победителя в центральном матче 12-го тура УПЛ. Киевляне почти весь тайм имели численное преимущество, но не смогли воспользоваться подарком соперника

Противостояние принципиальных соперников на этот раз не подарило болельщикам забитых мячей. В то же время в матче хватало опасных моментов, напряжения и эпизодов, которые могли изменить его ход, сообщает 24 Канал.

Шахтер – Динамо 0:0

"Горняки" активнее начали встречу и сделали ставку на фланговые атаки. Особенно заметны были Алиссон и Мендоса. На 12-й минуте после розыгрыша углового последний остался без опеки в нескольких метрах от ворот, однако пробил выше.

"Динамо" долгое время практически не угрожало воротам соперника. Лишь на 37-й минуте киевляне получили шанс открыть счет: после ошибки Бондаря и перехвата Огунданы Волошин выбежал один на один с Ризником, но голкипер Шахтера спас свою команду.

Вскоре Алиссон мог ответить голом после длинной передачи Педру Энрике, однако не сумел как следует пробить. А в добавленное время бразилец едва не стал автором забитого мяча: его удар с примерно 20 метров приняла на себя штанга ворот Бущана.

Красная карточка Тобиаса не помогла Динамо победить

Ключевой эпизод встречи произошел на 53-й минуте. Винисиус Тобиас отмахнулся от Дубинчака, после чего между футболистами возникла потасовка. Арбитр просмотрел повтор VAR и показал защитнику Шахтера прямую красную карточку.

Обзор матча Шахтер – Динамо: смотрите видео УПЛ ТБ

Получив численное преимущество, Динамо стало чаще владеть мячом и пыталось перехватить инициативу. Однако дончане организованно сыграли в обороне и практически не позволяли сопернику создавать опасность у собственных ворот. Можно выделить опасный удар Киассе Ба на 84-й минуте, который прошел чуть выше перекладины.

В итоге "Классическое" завершилось без забитых мячей – 0:0. Эта ничья позволила Шахтеру временно возглавить турнирную таблицу УПЛ. Команда Арды Турана имеет на одно очко больше, чем Полесье, которое провело на один матч меньше. "Динамо" остается на третьей строчке чемпионата.